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مواعيد مباريات دور الثمانية في كوبا أمريكا٢٠٢١

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 04:41 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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أسدل الستار على مباريات دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا ٢٠٢١ المقامة حاليا بالبرازيل بتأهل ٨ منتخبات وذلك وفقا للائحة النسخة الحالية بواقع أربعة فرق من كل مجموعة.

وتأهلت منتخبات كلا من الأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وتشيلي عن المجموعة الأولى ومنتخبات البرازيل وبيرو وكولومبيا والإكوادور عن المجموعة الثانية. ويستعرض الفجر الرياضي مواعيد مباريات دور الثمانية من كوبا أمريكا ٢٠٢١ :-

- مباراة بيرو وباراجواي : الجمعة ٢ يوليو الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مصر

- مباراة البرازيل وتشيلي : السبت ٣ يوليو الساعة الثانية صباحا بتوقيت مصر

- مباراة أوروجواي وكولومبيا : الأحد ٤ يوليو الساعة الثانية عشر صباحًا بتوقيت مصر

- مباراة الأرجنتين والإكوادور : الأحد ٤ يوليو الساعة الثالثة صباحًا بتوقيت مصر

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