Advertisements
عاجل.. جامعة القاهرة تعلن إعفاء الطلبة من مصروفات شهر يوليو
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:53 ص
Advertisements
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إعفاء الطلبة من مصروفات شهر يوليو، مشددًا: "مصر تحبكم ومحتاجة لكم".
وقال "الخشت"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بناتي وأبنائي طلاب المدن الجامعية، سيتم إعفاء الطلبة من مصروفات شهر يوليو".
وأضاف: "نذاكر الأيام القادمة بكل قوة، محتاجين النفس الطويل في الامتحانات، ونواصل بالقوة نفسها، ومن قصر في مادة بعوض في المواد التالية، محبتي ودعواتي".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements