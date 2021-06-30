عاجل.. جامعة القاهرة تعلن إعفاء الطلبة من مصروفات شهر يوليو

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إعفاء الطلبة من مصروفات شهر يوليو، مشددًا: "مصر تحبكم ومحتاجة لكم".





وقال "الخشت"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بناتي وأبنائي طلاب المدن الجامعية، سيتم إعفاء الطلبة من مصروفات شهر يوليو".



