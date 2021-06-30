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عاجل.. جامعة القاهرة تعلن إعفاء الطلبة من مصروفات شهر يوليو

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 03:53 ص
محمد عثمان الخشت
محمد عثمان الخشت
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إعفاء الطلبة من مصروفات شهر يوليو، مشددًا: "مصر تحبكم ومحتاجة لكم".

وقال "الخشت"، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بناتي وأبنائي طلاب المدن الجامعية، سيتم إعفاء الطلبة من مصروفات شهر يوليو".

وأضاف: "نذاكر الأيام القادمة بكل قوة، محتاجين النفس الطويل في الامتحانات، ونواصل بالقوة نفسها، ومن قصر في مادة بعوض في المواد التالية، محبتي ودعواتي".

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