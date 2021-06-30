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الطويلة يكشف حقيقة توقيع كريم فؤاد للأهلي

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 05:01 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشف محمد الطويلة رئيس النجوم أن نجم الفريق كريم فؤاد الذي يلعب على سبيل الإعارة في صفوف إنبيرلم يوقع رسميًا للأهلي حتى الآن مؤكدا أن المفاوضات ما زالت مستمرة.

كما علق الطويلة على أزمته مع الإسماعيلي بسبب أزمة إعادة بيع إبراهيم حسن إلى الزمالك وعدم حصول النجوم عن نسبته القانونية من إدارة الدراويش، حيث كان النجوم قد حصل على حكم من المحكمة الرياضية الدولية (الكاس) بأحقيته في الحصول على مبلغ مليون و250 ألف دولار بالإضافة إلى 6 ألاف فرانك سويسري من نسبة بيع اللاعب إبراهيم حسن من الإسماعيلي إلى الزمالك وأصدرت المحكمة عقوبة أولية على الدراويش بخصم 3 نقاط في الدوري.

وقال الطويلة في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت: "المفاوضات ما زالت مستمرة مع الأهلي بشأن ضم كريم فؤاد وليس معنى أن اللاعب وقع على رغبة اللعب للأهلي أنه انضم رسميا".

وأضاف: "ليس صحيحًا أن كريم فؤادوقع نهائيا وأنه سيشارك في تدريبات الأهلي، المفاوضات لم تنته حتى الآن والإعلان الرسمي سيخرج عبر الناديين في وقت واحد".

وعن أزمته مع الإسماعيلي بسبب أزمة إبراهيم حسن، اختتم الطويلة تصريحاته قائلا: "ما زالت المماطلات مستمرة من إدارة الإسماعيلي وما لا يعرفوه أنه كان هناك قرار بخصم 3 نقاط والخطوة القادمة ستكون العقوبة المشددة وهي خصم 6 نقاط".

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