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ثورجان يعلق على مشاركة هازارد أمام إيطاليا

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 05:20 ص
بوابة الفجر
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لم يستبعد ثورجان هازارد لاعب المنتخب البلجيكي إمكانية مشاركة شقيقه إدين أمام المنتخب الإيطالي في المباراة المقررة يوم الجمعة المقبل في دور الثمانية من بطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وقال ثورجان اليوم الثلاثاء :" هناك فرصة لخوضه اللقاء. نحتاج لأن يكون إيدن في مستواه". ويمكن اتخاذ القرار بشأن مشاركته في يوم المباراة عندما يكون الفريق متواجدا بالفعل في ميونخ.

واضطر إدين هازارد للخروج مبكرا من المباراة التي فاز بها منتخب بلاده 1 / صفر على المنتخب البرتغالي أمس الأول الأحد في دور الـ16، بسبب إصابته بشد عضلي.

وتعرض كيفين دي بروين، أحد نجوم المنتخب البلجيكي، لإصابة في الكاحل عندما تمت عرقلته من قبل جواو بالينيا، لاعب خط الوسط المنتخب البرتغالي، وتم استبداله بعد وقت قصير من بداية الشوط الثاني.

وقال ثورجان :"لسنا واثقين بشأن إمكانية مشاركة إدين من عدمها. يجب أن نرى ما سيحدث يوما بيوم"، مضيفا إن إدين يشعر بتحسن اليوم الثلاثاء.

ووصف ثورجان هازارد الهدف الذي سجله أمام البرتغال بأنه "أفضل هدف" في مسيرته.

وينتظر المنتخب البلجيكي منافس قوي للغاية هو المنتخب الإيطالي، الذي لم يخسر في 31 مباراة تحت قيادة المدير الفني روبرتو مانشيني.

وقال هازارد :" هم في سلسلة من المباريات التي لم يخسروا فيها، لذلك فهو تحد جيد بالنسبة لنا لنحقق الفوز".

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