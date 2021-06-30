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الزمالك يحسم قرار عودة باسم مرسي

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 05:40 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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حسم الزمالك قراره بشأن عودة باسم مرسي نجم المقاصة في الموسم المقبل وذلك بعد ترشيح اللاعب للعودة إلى الفارس الأبيض.

وحدد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك خط الهجوم عمن ضمن أولوياته في فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل النقص الذي يعاني منه الفريق الأبيض.

وتحفظ فاروق جعفر فاروق جعفر رئيس لجنة كرة القدم في الزمالك على التعاقد مع باسم مرسي نجم المقاصة بسبب رؤيته وهي أن هناك مهاجمين أفضل من باسم مرسي في الوقت الحالي ولهم الأولوية وخاصة حسام حسن نجم سموحة المعار إلى أهلي طرابلس الليبي بالإضافة إلى عمرو جمال نجم طلائع الجيش.

ويطمح باسم مرسي في العودة إلى القلعة البيضاء بجانب موافقة إدارة مصر المقاصة على ذلك لكن مسئولي الزمالك لم يحسموا الموقف بشكل نهائي حتى الآن.

يذكر أن الزمالك فاز مؤخرا على مصر للمقاصة بهدف نظيف على ستاد السويس ضمن منافسات بطولة الدوري ويستعد لمواجهة غزل المحلة في الجولة المقبلة من بطولة الدوري قبل توقفها بسبب أوليمبياد طوكيو.

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