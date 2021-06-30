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الزمالك يرصد حسام حسن

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 06:42 ص
بوابة الفجر
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كشفت تقارير صحفية عن اهتمام النادي الزمالك بالتعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة المعار لنادي أهلي طرابلس الليبي في الفترة المقبلة لتدعيم هجوم الفريق الأبيض بالموسم المقبل.

وذكرت تقارير أن لجنة الكرة بالزمالك فتح خط اتصالات مع فرج عامر رئيس نادي سموحة للتعرف على طلباته المالية للاستغناء عن خدمات مهاجم الفريق حسام حسن في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت التقارير أن مسؤولو القلعة البيضاء يسعون بشتى الطرق لضم اللاعب، بعدما رحب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بالأمر، وأكد أنه مهاجم محلي قوي وسيفيد الفريق حال ضمه.

النادي الزمالك يضع بعض الخيارات البديلة للتحرك نحو التعاقد معهم حال فشل ضم حسام حسن، وأبرز هذه البدائل، باسم مرسي مهاجم الفريق السابق والمقاصة الحالي، وكذلك شادي حسين مهاجم سيراميكا كليوباترا.

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