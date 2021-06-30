موسيماني يفاجئ أكرم توفيق

يتجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإبقاء على أكرم توفيق، في مركز الظهير الأيمن، خلال مواجهة الفريق أمام بيراميدز، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.





واستقر موسيماني على استمرار أكرم توفيق في الجبهة اليمنى، خاصة في ظل عدم جاهزية محمد هاني للمشاركة في المباريات بنسبة 100%.





أكرم توفيق حصل على إشادة المدير الفني للنادي الأهلي خلال الفترة الماضية، بعد أن تألق بشكل مميز خلال مشاركته في مركز الظهير الأيمن أمام الترجى التونسى خلال مواجهتي الذهاب والإياب.





جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سوف يلاقي فريق بيراميدز يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.



