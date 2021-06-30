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موعد مباراة الدنمارك ضد التشيك في دور ربع نهائي كأس أمم أوروبا

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:42 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه منتخب الدنمارك نظيره منتخب التشيك يوم السبت المقبل ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب باكو الأولمبي.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وكان منتخب الدنمارك قد تأهل الي دور ربع النهائي بعد الفوز على حساب نظيره منتخب ويلز بينما أقصي منتخب التشيك نظيره هولندا.

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