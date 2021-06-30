عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

أصيب 30 شخصا، صباح اليوم الأربعاء، بإصابات متفرقة بالجسد ما بين ارتجاج، وكسور، وجروح، وذلك جراء حادث انقلاب سيارة أتوبيس "ميني باص" كانوا يستقلونها على طريق الإسماعيلية ـ القاهرة الصحراوي.





وتلقى اللواء ياسر نشأت مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة أتوبيس "ميني باص" على طريق الإسماعيلية - القاهرة الصحراوي، ما أدى إلى إصابة 30 شخصًا بإصابات متفرقة ومتنوعة بالجسد.





وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجار نقل المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي العلاج اللازم.



