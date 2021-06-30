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بلقيس: أغنية "انتهى" رسالة لكل شخص غير محترم

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 07:58 ص
بوابة الفجر
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أصدرت الفنانة بلقيس منذ أسبوع فيديو كليب "انتهى" الذي يحمل في مضمونه، كما قالت، رسالة وقضية، فالرسالة كانت واضحة جداً في نهاية الأغنية المصورة، والقضية أيضاً.

ولاقت الأغنية إعجاباً كبيراً حتى غدت "تريند" عبر مواقع التواصل.

واعتبرت الفنانة في تصريحات صحفية أن "انتهى"، كانت رسالة لكل شخص عديم الاحترام يتجاهلها أو يقلل من شأنها، وكلامها كان واضحاً في نهاية الفيديو كليب. 

ثم تابعت في ذات السياق أنها في الفيديو كليب عبّرت من خلال تعابير وجهها التي كانت قاسية فوصل مضمون القضية للجميع.

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