Advertisements

كيانو ريفز يثير سخرية متابعيه بظهوره بمشابك رأس نسائية

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 08:09 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements
كيانو ريفز يثير سخرية متابعيه بظهوره بمشابك رأس نسائية

أثار النجم كيانو ريفز سخرية متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهره في لقطات من داخل منزله، ظهر بها مرتدية لمشابك رأس نسائية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، الصورة التي التقطت لكيانو خلال استعداداته لإنطلاق تصوير مشاهد الجزء الرابع المنتظر من سلسلة أفلام جون ويك الشهيرة.

وكانت قد أعلنت شركة لايونز جيت للانتاج السينمائي، عن انطلاق تصوير مشاهد الجزء الرابع من السلسلة رسمياً. 

أخبار تهمك

ميلان يطلب ثلاثي ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ يوم

برشلونة يصدم لينجليه ويوافق على بيعه

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

منذ ساعتين

ضرب النار على الكعبة بلعبة إلكترونية.. خبير أمن معلومات يحذر ويكشف معلومات صادمة

منذ حوالي 13 ساعة

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يفاجئ أكرم توفيق

منذ ساعة و نصف

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

منذ حوالي 16 ساعة

"الآثار" تكشف عن تفاصيل التحقيق مع رجل الأعمال حسن راتب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الساحر يعود لحسابات النادي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 10 ساعات

خبر صادم من الأرصاد بشأن طقس نهاية الأسبوع

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

04:17 ص

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

12:01 ص

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

02:17 ص

عاجل.. الساحر يعود لحسابات النادي الأهلي

01:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة