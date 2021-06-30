كيانو ريفز يثير سخرية متابعيه بظهوره بمشابك رأس نسائية



ونقلت صحيفة ديلي ميل، الصورة التي التقطت لكيانو خلال استعداداته لإنطلاق تصوير مشاهد الجزء الرابع المنتظر من سلسلة أفلام جون ويك الشهيرة.



وكانت قد أعلنت شركة لايونز جيت للانتاج السينمائي، عن انطلاق تصوير مشاهد الجزء الرابع من السلسلة رسمياً.



أثار النجم كيانو ريفز سخرية متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهره في لقطات من داخل منزله، ظهر بها مرتدية لمشابك رأس نسائية.