وحسب صحيفة ديلي ميل، تدور أحداث المسلسل، حول قصة جرائم حدثت في مدينة نورث جيرسي، ويطرح للعرض عبر منصة hbo max.



ومن المقرر إنطلاق بث المسلسل خلال الاشهر القليلة القادمة.



طرح الإعلان الترويجي الأول لمسلسل The Many Saints Of Newark الذي تنتجه شبكة hbo الأمريكية.