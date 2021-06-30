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المغرب يسجل 9 وفيات و690 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 08:36 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت وزارة الصحة في المغرب، 9 وفيات و690 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

 

وفي التقرير اليومي لوزارة الصحة المغربية، قالت إن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 9292، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 530585.

 

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 6 وفيات و219 إصابة بالفيروس.

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