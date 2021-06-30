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توقف حركة القطارات والسيارات لسقوط قطار عن القضبان بالمنوفية

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 08:59 ص
بوابة الفجر
سناء عثمان
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فوجئ أهالى مدينة منوف بمحافظة المنوفية بسقوط الجرار رقم ٢٥٩٠ القادم من القاهرة والمقرر مسيره الى محافظة الاسكندرية من أعلى قضبان السكك الحديدية بمزلقان محطة منوف.

مما تسبب فى تعطل حركة القطارات وكذلك إغلاق المزلقان الأساسى بالمدينة المخصص لعبور السيارات والمشاة بين طرفى المدينة، وفى انتظار وصول ونش الامداد من محطة طنطا لرفع الجرار أعلى القضبان مره اخرى لإستكمال رحلته

في سياق متصل عثر أهالى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، على جثة لسيدة فى العقد الثالث من العمر ملقاة خلف إحدى المصانع، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من المقدم مراجع منصور نائب مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بالعثور على جثة لسيدة فى العقد الثالث من العمر مقتوله وملقاه خلف إحدى المصانع.

على الفور قرر اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، والعقيد أحمد المليسى رئيس فرع البحث الجنائى، والرائد أحمد واصل رئيس مباحث مركز السادات، لسرعة ضبط الجناة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
توقف حركة القطارات والسيارات لسقوط قطار عن القضبان بالمنوفية
توقف حركة القطارات والسيارات لسقوط قطار عن القضبان بالمنوفية
توقف حركة القطارات والسيارات لسقوط قطار عن القضبان بالمنوفية
توقف حركة القطارات والسيارات لسقوط قطار عن القضبان بالمنوفية

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