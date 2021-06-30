اليوم..إيناس ثروت قدمت حلقه خاصه للاحتفال بثورة 30 يونيو في برنامج صحي





وتحدثت إيناس ثروت عن قيام الشعب المصرى بالنزول يوم 30 يونيو للقيام بثوره 30 يونيو والإطاحة بحكم جماعه الأخوان الأرهابية.





كما تحدثت عن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسى وعزل محمد مرسى ونقل السلطه إلى رئيس المحكمه الدستورية العليا المستشار عدلى منصور وعن فرحه الشعب المصرى بنجاح ثوره 30 يونيو بالأطاحه بحكم الإخوان صحى اليوم تقدمه إيناس ثروت من الأحد إلى الخميس من الساعه 8 صباحاً حتى الساعه العاشره صباحاً

قدمت المذيعه المتميزه إيناس ثروت حلقه خاصه بمناسبه الاحتفال بثوره 30 يونيو و بدأت إيناس ثروت برنامج صحى اليوم المذاع عبر محطه راديو نغم FM 105.3 بأغنيه القاهره لعمرو دياب و محمد منير.