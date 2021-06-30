5711 إصابة جديدة بفيروس كورونا و195 وفاة في المكسيك

رصدت وزارة الصحة المكسيكية، 5711 إصابة جديدة بفيروس كورونا و195 حالة وفاة في البلاد خلال اليوم الأخير.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في المكسيك منذ بدء انتشار الوباء بلغ مليونين و513 ألفا و164 إصابة.

وأفادت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، بأن عدد الوفيات إلى 232 ألفا و803 حالات.

وقد لفت ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أكبر بنسبة 60%.