أمين عام الأمم المتحدة يحث الولايات المتحدة على رفع العقوبات المفروضة على إيران

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لرفع أو التنازل عن جميع العقوبات المفروضة على إيران على النحو المتفق عليه بموجب اتفاق 2015 الذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.





وفي تقرير لمجلس الأمن الدولي، حث جوتيريش الولايات المتحدة على "تمديد الإعفاءات فيما يتعلق بتجارة النفط مع جمهورية إيران الإسلامية، وتجديد الإعفاءات الكاملة لمشروعات منع انتشار الأسلحة النووية". ويناقش المجلس المؤلف من 15 عضوا، الثلاثاء، تقرير الأمين العام نصف السنوي بشأن تنفيذ قرار 2015 الذي يكرس الاتفاق النووي بين إيران والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين.





تأتي مناشدة جوتيريش لواشنطن وسط محادثات لإحياء الاتفاق - المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة - الذي وافقت إيران بموجبه على فرض قيود على برنامجها النووي مقابل رفع العديد من العقوبات الأجنبية المفروضة عليها. وقد تخلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن الاتفاق في 2018 وأعاد فرض عقوبات قاسية، مما دفع طهران إلى البدء في انتهاك بعض القيود النووية في عام 2019.





وقال جوتيريس، الذي ناشد إيران أيضًا العودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق: "أناشد الولايات المتحدة لرفع أو التنازل عن عقوباتها المنصوص عليها في الخطة".





قامت إيران بتكرير اليورانيوم حتى درجة نقاء تصل إلى حوالي 60٪، وهي أعلى بكثير من حد الصفقة البالغ 3.67٪ وأقرب بكثير من 90٪ المناسبة لنواة القنبلة الذرية، رغم أنها تؤكد أنها تسعى فقط للحصول على طاقة نووية مدنية ويمكنها عكس تحركاتها بسرعة إذا ألغت واشنطن العقوبات وعادت إلى اتفاق 2015.



