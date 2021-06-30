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الإحصاء: انخفاض معدل البطالة في المملكة لـ11.7%

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 09:21 ص
بوابة الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للإحصاء بالسعودية (GASTAT)، نشرة سوق العمل للربع الأول من عام 2021م، وذلك وفقاً لتقديرات مسح القوى العاملة الذي تُجْريه الهيئة بشكل ربع سنوي.

وأظهرت النتائج انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (15سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الأول من عام 2021م، لتصل إلى (6.5%) مقارنةً بـ(7.4%) خلال الربع السابق (الربع الرابع من عام 2020م).

فيما انخفض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15سنة فأكثر) إذ بلغ (11.7%) في الربع الأول من عام 2021م، مقارنةً بـ(12.6%) خلال الربع السابق.

كما أظهرت نتائج المسح انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور في المملكة من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الأول من عام 2021م، إذ وصل إلى (3.7%) مقارنةً بـ(4.0%) في الربع السابق.

كما انخفض معدل البطالة لإجمالي السكان الإناث من (20.2%) في الربع السابق (الربع الرابع من عام 2020م) ليصل إلى (16.1%) في الربع الأول من عام 2021م، وانخفض معدل البطالة للسعوديات ليبلغ (21.2%) خلال الربع الأول من عام 2021م مقارنةً بـ(24.4%) في الربع السابق (الربع الرابع من عام 2020م)، وذلك من واقع تقديرات مسح القوى العاملة.

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