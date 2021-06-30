تمديد إجراءات الإغلاق في أستراليا وسط تفشي كوفيد 19

مدد المسؤولون الأستراليون الإغلاق وإجراءات التباعد الاجتماعي في المزيد من أنحاء البلاد، اليوم الأربعاء، حيث تخضع أربع مدن رئيسية بالفعل لإغلاق صارم في سباق لاحتواء تفشي فيروس دلتا شديد العدوى.





يخضع حوالي واحد من كل اثنين من الأستراليين لأوامر البقاء في المنزل، مع تعرض ملايين آخرين لقيود الحركة وارتداء القناع الإلزامي وسط تفشي COVID-19 في عدة مواقع. ومع وجود أكثر من خمسة ملايين من سكان سيدني الكبرى تحت الإغلاق لمدة أسبوعين حتى 9 يوليو، أبلغت ولاية نيو ساوث ويلز عن 22 حالة جديدة من COVID-19 المنقولة محليًا اليوم الأربعاء، وكلها مرتبطة بالإصابات السابقة.





كان هذا ارتفاعًا طفيفًا عن اليومين السابقين، لكنه لا يزال أقل من ذروة التفشي الحالي لـ 30 حالة جديدة تم الإبلاغ عنها يوم الأحد.





وقالت رئيسة وزراء الولاية غلاديس بريجيكليان للصحفيين في سيدني: "تظهر نيو ساوث ويلز معدل ثابت من الحالات في هذه المرحلة... لكن حتى الآن لم تتحقق مخاوفنا بشأن التصعيد الهائل ونريد بالتأكيد أن نبقيها على هذا النحو". ومع وجود حوالي 170 حالة جديدة منقولة محليًا منذ اكتشاف الإصابة الأولى قبل أسبوعين لدي سائق سيارة ليموزين قام بنقل طاقم شركة طيران خارجية، تعد نيو ساوث ويلز الولاية أو الإقليم الأكثر تضررًا في التفشي الحالي.



