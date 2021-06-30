بث مباشر.. كلمة السيسي أثناء تفقد الآلات المشاركة في تطوير الريف المصري

أذاعت القناة الأولى المصرية كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في فاعلية تفقد المعدات والآلات الهندسية المصرية المشاركة في مشروع الدلتا الجديدة وتطوير الريف المصري.

ويتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، المعدات والمركبات والآلات الهندسية المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، ويلقي كلمة بمناسبة ذلك.