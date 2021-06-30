ميانمار تسعي إلى شراء المزيد من اللقاحات الروسية والصينية مع ارتفاع الاصابات بكورونا

أفاد رئيس المجلس العسكري، بأن ميانمار تتفاوض لشراء سبعة ملايين جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي، في الوقت الذي تحاول فيه السلطات في الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا معالجة موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.





وفي مقابلة مع وكالة أنباء ريا الروسية، قال الجنرال مين أونج هلاينج إن ميانمار تتطلع الآن لشراء سبعة ملايين جرعة. ونقل عن مين أونج هلاينج قوله "لقد أجرينا مفاوضات لشراء المزيد من روسيا". ولم يذكر ما إذا كان سيكون لقاح سبوتنيك الخامس أو لقاح سبوتنيك لايت ذو الجرعة الواحدة.





وقال رئيس المجلس العسكري، الذي عاد مؤخرًا من رحلة إلى روسيا، إن الهند المجاورة، التي زودت في البداية الجزء الأكبر من لقاحات ميانمار، لم تتمكن من توفير المزيد من الجرعات بسبب تفشي المرض. واوضح ان "الصين أرسلت أيضا بعض اللقاحات واستخدمناها أيضا. وسنواصل المفاوضات مع الصين."





وسجلت ميانمار 155697 حالة إصابة بفيروس كوفيد -91 و3320 حالة وفاة منذ بداية الوباء، وفقا لبيانات وزارة الصحة. لكن قفزت الإصابات المبلغ عنها هذا الشهر، مما أثار مخاوف من موجة أكبر بكثير. تم الإبلاغ عن العديد من الإصابات الجديدة بالقرب من الحدود مع الهند.



