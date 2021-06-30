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محمد صبحى: لا أفكر فى الاعتزال حالياً

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 09:59 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال محمد صبحى حارس مرمى الاسماعيلى انه فوجئ بانباء عن اعتزاله كرة القدم ، موضحا أنه لا يفكر فى الاعتزال حاليا ولا صحة لهذه الأنباء مطلقا.

وقال صبحى فى تصريحات لبرنامج ملعب البلدوزر بقناة الشمس، انه يتمنى الاعتزال فى الاسماعيلى لكنه مازال قادرا على العطاء ويتمنى البقاء فى الدراويش 10 سنوات مقبلة.

تابع صبحى ان هناك بعض الاصوات كانت تهاجم اللاعبين عندما كانت النتائج سيئة، ولكن بعد تحسن النتائج اختفت الاصوات ولا توجد اشادة باللاعبين بل بدأوا فى تسريب اخبار لتشتيت الفريق مثل انباء اعتزالى الكرة.

ويذكر أن الإسماعيلي حقق الفوز على سموحة بثلاث أهداف دون رد الجولة الماضية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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محمد صبحي لا أفكر فى الاعتزال حالياً أفكر فى الاعتزال حالياً

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