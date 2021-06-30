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حسام داغر ينضم لقائمة مسلسل"السيدة زينب"

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:00 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تعاقد الفنان حسام داغر على المشاركة في مسلسل"السيدة زينب" وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلى، وبطولة سوسن بدر، ومن المقرر أن يبدأ في تصوير مشاهده خلال الأيام المُقبلة.

وفي سياق آخر، شارك حسام داغر في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "أحسن أب"، وهو بطولة علي ربيع، تأليف أحمد محيي ومحمد محمدي، إخراج معتز التوني، بطولة علي ربيع، أحمد فتحي، هاجر أحمد، جيهان خليل، مراد مكرم، هالة فاخر، مصطفى أبو سريع، سامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

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