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موعد مباراة بيرو وباراجواي في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:01 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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يلتقي منتخب بيرو، مع نظيره باراجواي، يوم الجمعة المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات دور الربع نهائي في بطولة كوبا أمريكا.


وستقام المباراة بين منتخبي باراجواي وبيرو في الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الواحدة صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية.


وتأتي مواجهات دور الربع نهائي كالتالي :-

1- البرازيل × تشيلي
2- بيرو × باراجواي
3- الاكوادور × الأرجنتين
4- كولومبيا × الاوروجواي

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موعد مباراة بيرو وباراجواي في ربع نهائي بطولة كوبا أمريكا 2021 موعد مباراة بيرو وباراجواي موعد مباراة بيرو

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