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شاهد.. السيسي يتفقد اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة"

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:02 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقع اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وفقًا لما ذكرته فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، قبل قليل.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، إلى مقر الاحتفالية التي يتفقد خلالها المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وكان في استقبال الرئيس السيسي، لدى وصوله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.

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مصر مبادرة حياة كريمة الريف المصري الرئيس السيسي

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