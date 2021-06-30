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أحمد مرعي يكشف موقف وزارة الرياضة من تجنيس لاعب غير مصري في المنتخب

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:02 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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أعلن أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة عن موافقة وزارة الشباب والرياضة على تجنيس أحد اللاعبين للاستعانة به مع منتخب الفراعنة.

وقال مرعي في برنامج الماتش "المنتخب سيبدأ الاستعداد لبطولة الأفرو باسكت بعد اسبوع من الآن، كل اللاعبين سينضمون ماعدا لاعبي الزمالك والاتحاد ممكن نديهم يوم او يومين زيادة".

وأضاف مرعي "مستوى اللاعبين في الدوري بيبشر بمستوى وأداء المنتخب، نملك لاعبين مميزين مثل مهاب ياسر قادرين على تغيير خريطة المنتخب المصري".

وواصل "ملف تجنيس أحد اللاعبين غير المصريين محل البحث واخدنا خطوات ايجابية وفي اتجاه لاختيار لاعب قريبًا".

وأردف "التجنيس مسموح بيه في العالم كله، ومجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة السلة حصل على موافقة من وزارة الرياضة على تجنيس لاعب وسيكون في مركز صانع لعب".

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