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موقف عبد الرحمن نادر وعاصم مرعي من الانضمام لمنتخب مصر في بطولة إفريقيا
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:03 ص
حسام مجدي
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تحدث أحمد مرعي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة السلة عن موقف عبد الرحمن نادر المحترف بالدوري الأمريكي لكرة السلة وعاصم مرعي المحترف بجالطة سراي التركي من الانضمام للمنتخب في بطولة إفريقيا أغسطس القادم.
وقال مرعي في برنامج الماتش "عبد الرحمن نادر هناك اتصالات معاه والاتحاد المصري شغال محاولات معاه ولكن هناك معوقات بسبب العقود والارتباطات مع ناديه".
وأضاف "بنحاول ونتمنى انه يكون موجود، لكن مفيش تأكيد على مشاركته حتى الآن".
وعن عاصم مرعي، قال مدرب الفراعنة "في مشاكل لعاصم في عقده مع نادي جالطة سراي، ممكن تخليه ميبقاش موجود في البطولة، بنحاول نحلها ونتمنى وجوده واللحاق بالمنتخب".
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