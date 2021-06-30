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مدرب الاتحاد: الحكام مش قاصدين يخسروا فريق الدوري

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:04 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي
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تحدث أحمد مرعي المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري عن خسارة بطولة درع الدوري أمام نادي الزمالك.

وقال مرعي في تصريحات لبرنامج الماتش "سعيد بالظهور المشرف للدوري بالشكل ده رغم الخسارة، انا شخصيًا سعيد بالمستوى المتقارب والمجهود الي عمله لاعبي الزمالك والاتحاد طوال سلسلة النهائي".

وأضاف "أسباب الخسارة؟ في جزء مع المجهود اسمه التوفيق، والتركيز كان من نصيب لاعبي الزمالك في التصويبات في الأوقات الحساسة عكس فريقنا".

وواصل "حصلنا على  فرص كتير ومقدرناش نسجلها، الي اهدر التصويبات لاعبين كبار فده مكنش سوء اختيار".

وتابع مرعي "لا اعترف بكلمة لاعبين دكة في لعبة كرة السلة، انك توصل كل اللعيبة انهم جاهزين ده أهم حاجة، بتحتاج قرارات من بعض اللاعبين النجوم في اوقات معينة من المباريات هي الي تحسم المباراة".

وأردف "مازلت مصر على تصريحي بإن السيطرة على هودج ساهم في فوز الاتحاد في المباراتين، لما اقول انه القلب النابض للزمالك ده كلام عارفه كل الي بيفهمه لاعبي السلة، صانع اللعب المبدع بيمثل جزء مهم في اي فرقة على مستوى العالم".

واستكمل مرعي تصريحاته "طلبت عدم وضع مايكات بجانب دكة الاتحاد بالفعل، انا انفعالي جدًا واوقات في الوقت المستقطع بكون منفعل جدًا وبعد المباراة بشوف ان ميصحش المستمعين وأهالي اللاعبين يشوفوا التأنيب للاعبين، الحاجة التانية اني في اوقات بتكلم في فنيات مع اللاعبين وبطالبهم بشيء بشوف مدرب الزمالك بلاقيه مستعد للي بقوله فهل ده مجرد صدفة ؟ أنا معرفش، ف قولت لا مفيش داعي للموضوع ده".

واختتم مرعي "في المباراة الثالثة والثانية كان في بعض القرارات التحكيمية المصورة بكاميرات الجهاز الفني في حالات تقلب المباريات ونكسب ودي حقائق مسجلة، ولكن الحكام مش بيكونوا قاصدين يخسروا فريق معين".

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