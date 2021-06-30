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أول تعليق من "السيسي" على الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو (فيديو)
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:06 ص
رقية جمال
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لكل من ساهم وجهز لانطلاق مبادرة "حياة كريمة" سواء مؤسسات الدولة او القوات المسلحة او القطاع المدني.
وهنأ "السيسي"، خلال كلمته على هامش تفقده موقع اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، المصريين بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، موضحًا أنه حرص على أن يشهد هذا اليوم تغيير أخر حقيقي في حياة أكثر من نصف سكان مصر الذين يعيشوا بالريف المصري.
وأكد، أن تطوير الريف المصري تكلفته كبيرة وسيتم إنفاقها خلال فترة زمنية قليلة 3 سنوات فقط، موضحًا أنه كان يتمنى أن يكون المسئول عن كل مركز يتم تطويره موجود بالاحتفالية لتقييم الآداء، معقبًا: "كلنا هنقيم أداءنا كدولة فيما تم طرحه على الناس، واللي قولنا فيه أننا هنغير حال أهلنا في الريف ووضعهم تمامًا".
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