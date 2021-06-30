أول تعليق من "السيسي" على الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو (فيديو)

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، التحية لكل من ساهم وجهز لانطلاق مبادرة "حياة كريمة" سواء مؤسسات الدولة او القوات المسلحة او القطاع المدني.





وهنأ "السيسي"، خلال كلمته على هامش تفقده موقع اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، المصريين بالذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو، موضحًا أنه حرص على أن يشهد هذا اليوم تغيير أخر حقيقي في حياة أكثر من نصف سكان مصر الذين يعيشوا بالريف المصري.



