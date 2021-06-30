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مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا اليوم الأربعاء 30-6-2021 والقنوات الناقلة





جوانزو الصيني X كيتشي (هونج كونج) – 12 ظهراً





سيريزو أوساكا الياباني – بورت أوثوريتي (تايلاند) – 12 ظهراً



