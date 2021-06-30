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أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:06 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي في حال عدم تواجد فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بسبب الحالة الصحية التي تمر بها جنوب إفريقيا، من انتشار لفيروس كورونا.

وأوضح شوبير في تصريحات تليفزيونية، "سيخوض نادي الوداد المغربي المباراة بدلا من كايزر تشيفز".

وتابع، "هذه هي اللائحة في كرة القدم، فلن يتم إعلان الأهلي بطلاً في حالة عدم حضور كايزر تشيفز بل سيخوض الوداد المباراة بدلاً منه".

وذكر شوبير ماحدث في نهائي إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس في عام 1984، عندما فريق كانون ياوندي النهائي بدلاً من الفريق المسنحب.

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