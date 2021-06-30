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برلمانية تهنئ الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:11 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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هنأت النائبة ولاء التامى، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة مرور 8 سنوات على ثورة 30 يونيو، لافتة إلى أنها كانت نقطة فارقة فى تاريخ مصر الحديث.

وقالت"التامى" فى تصريح خاص لبوابة "الفجر" إن الشعب المصري انهى حكم محمد مرسي، بعد عام وثلاثة أيام فقط قضاها في الحكم؛ حيث ارتكب خلالها أخطاء فادحة أنهت العلاقة بينه وبين الشعب في خلال هذه المدة الزمنية الضائعة من عمر مصر التي كانت البلاد فيها أحوج ما تكون لاستثمار كل يوم للبناء والتقدم والنمو والاستقرار.

وأكدت: أن الزيارات المتعددة التي قام بها مرسي فشلت شرقًا وغربًا في فتح آفاق التعاون البناء بين مصر ودولًا عديدة في العالم، وبات واضحًا أن علاقات مصر الخارجية تقزمت في دول بعينها تدعم حكم الإخوان في مصر مثل "قطر وتركيا" تراجعت علاقات مصر بدول محورية عديدة خاصة في العالم العربي.

وأضافت: أن الهدف الأساسي لحكم مرسي كان الاقتراض من الخارج، سواء من قبل دول سايرت مشروع قدوم الإخوان للحكم كقطر وتركيا، أو من خلال السعي للسير في ركب التوجهات الغربية عبر إيلاء قرض صندوق النقد الدولي الأهمية باعتباره شهادة حسن أداء للأقتصاد. ومع تراجع الناتج القومي جراء عدم الاستقرار السياسي والأمني، ارتفع حجم العجز بالموازنة، ومن ثم ارتفاع حجم الدين المحلي الذي شكلت خدمة الدين بسببه عنصرًا ضاغطا إضافيًا علي الموازنة. فضلًا عن استهلاك رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي، وارتفاع قيمة الدين الخارجي بنسبة 30%.

وأشارت"عضو مجلس النواب" إلى أن الأوضاع السياسية والأمنية غير المستقرة أثرت بشكل كبير، فضلًا عن تخفيض قيمة الجنية، علي التعامل داخل البورصة المصرية، فزادت خسائر حائزي الأوراق المالية، وهرب أغلب المستثمرين الأجانب، وانخفض تصنيف مصر الائتماني لعدة مرات، الأمر الذي عكس خشية المستثمرين علي استثماراتهم في مصر.

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