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الحسيني سمير يهنئ لاعبي الزمالك عقب الفوز على الاتحاد في كرة السلة

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:09 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قدم الحسيني سمير نجم نادي الزمالك السابق لكرة السلة التهنئة للاعبي الفريق عقب تحقيق الفوز على  الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى والتتويج بلقب دوري السوبر للمرة الخامسة عشر في تاريخ القلعة البيضاء .

وقال سمير في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ : 
ألعاب الصالات دائماً مصدر سعادة لجمهور الزمالك ، كما أن الفريق يمتلك العديد من اللاعبين المميزين ما بين المحليين مثل أنس أسامة و كيجو و عمر هشام و أحمد حاتم وغيرهم ، بالإضافة إلى المحترفين بقيادة والتر هودج ، وأتقدم بالتهنئة للجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب على الجهد الرائع المبذول خلال الفترة الماضية .

واختتم سمير : أهنئ نادي الإتحاد السكندري و مجلس إدارته برئاسة محمد مصيلحي ، والجهاز الفني بقيادة أحمد مرعي ، فهو أفضل مدربي كرة السلة بمصـر ، وأهنئ لاعبي زعيم الثغر على هذا الآداء الرائع ، فهو فريق منظم وقوي للغاية كما أنه المنافس المباشر والأول للزمالك في اللعبة .

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