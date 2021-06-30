الحسيني سمير يهنئ لاعبي الزمالك عقب الفوز على الاتحاد في كرة السلة

قدم الحسيني سمير نجم نادي الزمالك السابق لكرة السلة التهنئة للاعبي الفريق عقب تحقيق الفوز على الاتحاد السكندري 84-80 على صالة الدكتور حسن مصطفى والتتويج بلقب دوري السوبر للمرة الخامسة عشر في تاريخ القلعة البيضاء .





وقال سمير في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :

ألعاب الصالات دائماً مصدر سعادة لجمهور الزمالك ، كما أن الفريق يمتلك العديد من اللاعبين المميزين ما بين المحليين مثل أنس أسامة و كيجو و عمر هشام و أحمد حاتم وغيرهم ، بالإضافة إلى المحترفين بقيادة والتر هودج ، وأتقدم بالتهنئة للجنة المكلفة بإدارة النادي برئاسة حسين لبيب على الجهد الرائع المبذول خلال الفترة الماضية .





واختتم سمير : أهنئ نادي الإتحاد السكندري و مجلس إدارته برئاسة محمد مصيلحي ، والجهاز الفني بقيادة أحمد مرعي ، فهو أفضل مدربي كرة السلة بمصـر ، وأهنئ لاعبي زعيم الثغر على هذا الآداء الرائع ، فهو فريق منظم وقوي للغاية كما أنه المنافس المباشر والأول للزمالك في اللعبة .