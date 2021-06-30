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تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب 15 يوما

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:16 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بتمويل علاء حسانين في عمليات التنقيب عن الآثار.


ونجحت أجهزة الأمن في القبض على رجل الأعمال حسن راتب تنفيذا لقرار النيابة بشأن تمويله ماديًا للنائب علاء حسانين نائب الجن والعفاريت في عمليات التنقيب عن الآثار.


وكشفت تحقيقات النيابة عمليات تمويل بملايين الجنيهات لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار من قبل الأول.

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