السيسي لأصحاب المصانع: "حياة كريمة فرصة حقيقة لتطوير قدراتكم وتحسين جودة منتجاتكم"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة رصدت لكل مرحلة من مبادرة "حياة كريمة" 200 مليار جنيه، موضحًا أنه كان تم رصد 450 مليار جنيه للمبادرة بأكملها وبعد اجتماع الوزارة المعنية وجدنا أن المبادرة قد تقفز لـ 200 جنيه للمرحلة الواحدة، معقبًا: "قولنا لو تكلفة المبادرة هتقفز لـ 50 مليار جنيه هندبرهم في سبيل توفير حياة كريمة للمواطنين".



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش تفقده موقع اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، للمصانع المصرية: "لديكم فرصة حقيقية لتطوير قدراتكم وإمكانياتكم وتحسين جودة المنتج بتاعكم وتحقيق أرباح مناسبة".



وأكد، أن الأولوية للصناعة المصرية في تنفيذ مبادرة حياة "كريمة" طالما وجدت المواد والآلات التي تستخدم، لافتًا إلى أنه يتابع المناقصات التي تتم مع الشركات، معقبًا مازحًا: "بعض المصانع مش عايزة تتجاوب معانا في الأسعار وشايفنها فرصة، عايزين مساهمتهم معانا ويحققوا مكسب بس مكسب عن مكسب يفرق"، مشددًا على أن مشروع "حياة كريمة" مشروع ضخم لا يستهدف تحسين المياه والصرف الصحي والكهرباء فقط، وإنما برنامج متكامل يهدف لتطوير الصحة والتعليم والزراعة والاتصالات.

