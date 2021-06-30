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هاني العقبي: بيراميدز تأخر كثيراً في إقالة أروابارينا

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:23 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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تحدث هاني العقبي نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني لفريق الترسانة أن مجلس إدارة نادي بيراميدز تأخر كثيراً في إقالة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا من تدريب الفريق ، عقب سلسلة من النتائج السيئة التي حققها الفريق تحت قيادته هذا الموسم سواءً في بطولة الدوري المصري الممتاز أو كأس الكونفدرالية الإفريقية . 

وأضاف العقبي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' : 

بيراميدز يسير بشكل سئ في بطولة الدوري المصري الممتاز ، وحقق العديد من النتائج السيئة التي لا تتناسب مع حجم التعاقدات الخيالية والمبالغ الطائلة التي أنفقها مجلس الإدارة هذا الموسم ، وعلى رأسهم رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق ، حيث يقبع الفريق في المركز العاشر بجدول الدوري العام . 

واختتم العقبي : قرار إقالة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا تأخر كثيراً ، فكان لابد إتخاذ هذه الخطوة عقب هزيمة الفريق في مباراتين متتاليتين أمام الرجاء البيضاوي المغربي ضمن منافسات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية .

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هاني العقبي في إقالة أروابارينا التدريب

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