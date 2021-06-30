هاني العقبي: بيراميدز تأخر كثيراً في إقالة أروابارينا

تحدث هاني العقبي نجم النادي الأهلي السابق والمدير الفني لفريق الترسانة أن مجلس إدارة نادي بيراميدز تأخر كثيراً في إقالة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا من تدريب الفريق ، عقب سلسلة من النتائج السيئة التي حققها الفريق تحت قيادته هذا الموسم سواءً في بطولة الدوري المصري الممتاز أو كأس الكونفدرالية الإفريقية .





وأضاف العقبي في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' عبر قناة '' Ten '' :





بيراميدز يسير بشكل سئ في بطولة الدوري المصري الممتاز ، وحقق العديد من النتائج السيئة التي لا تتناسب مع حجم التعاقدات الخيالية والمبالغ الطائلة التي أنفقها مجلس الإدارة هذا الموسم ، وعلى رأسهم رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق ، حيث يقبع الفريق في المركز العاشر بجدول الدوري العام .





واختتم العقبي : قرار إقالة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا تأخر كثيراً ، فكان لابد إتخاذ هذه الخطوة عقب هزيمة الفريق في مباراتين متتاليتين أمام الرجاء البيضاوي المغربي ضمن منافسات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الإفريقية .



