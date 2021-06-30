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نتحمل علاج مرضى ضمور العضلات.. رسائل السيسي خلال متابعة مبادرة "حياة كريمة"

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:27 ص
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدة رسائل هامة، خلال تفقد الآلات الهندسية المشاركة في مبادرة حياة كريمة، حيث وجه بتطوير نصف مليون منزل، ورصد مليار جنيه لكل مرحلة بمبادرة تطوير الريف.

يرصد "الفجر"، أبرز رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقد الآلات الهندسية المشاركة في مبادرة حياة كريمة.

أطلقنا "حياة كريمة" في ذكرى ثورة يونيو

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه بتوجيه التحية لكل من ساهم وجهز لانطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" سواء مؤسسات الدولة أو القوات المسلحة أو القطاع المدنى، متابعًا؛ "كل عام وأنتم طيبين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو".

وأضاف الرئيس: "حرصنا على انطلاق المبادرة في مثل هذا اليوم لتكون تغيير آخر حقيقى لأكثر من نصف سكان مصر.. بنتكلم بين 50 و60 مليون إنسان في الريف المصرى بنغير حياتهم".

200 مليار جنيه لكل مرحلة بمبادرة تطوير الريف
وأعلن السيسي، رصد 200 مليار جنيه لكل مرحلة في مبادرة تطوير الريف المصري.

نتحمل علاج مرضى ضمور العضلات

وتطرق الرئيس إلى مرض ضمور العضلات، بوسائل الكشف المبكر في المرض ده في الشهور الأولى من ميلاد الطفل"، مضيفًا: "ممكن يبقا فيه علاج والدولة تتحمل ده.. وبطالب كل من له قلب ومنظمات المجتمع المدني، لأن الأفضل العلاج حتى سنة من ميلاد الطفل لأن بعد كده الأمور بتتصعب".

مشروع الدلتا يستهدف زراعة 2.5 مليون فدان
وفي هذا الصدد، أشار السيسي، إلى أن مصر فقدت الكثير من الأراضى الزراعية، نتيجة عدم استغلال الظهير الصحراوي، موضحًا أن مشروع الدلتا الجديدة يستهدف زراعة مليونين ونصف المليون فدان.

دعوة لتطوير نصف مليون منزل

وتطرق الرئيس إلى تطوير المنازل، موضحًا أن 150 ألف منزل بحاجة إلى التوسع الأفقي في إطار مبادرة حياة كريمة.

ودعا منظمات المجتمع المدنى للمشاركة في مبادرة حياة كريمة، لتطوير نصف مليون منزل، مضيفا: " كل اللى عاوز يساعد في حياة كريمة يقدر يساعد وكل قطاعات الدولة".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد اليوم الأربعاء، المعدات والمركبات والآلات الهندسية لجهات الدولة المختلفة المشاركة في مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري.

وكان في استقبال الرئيس السيسى لدى وصوله الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكبار رجال الدولة والقوات المسلحة.

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