السيسي لأهل الريف: "لو متعاونتوش معانا هنعاني" (فيديو)

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري واجبنا تجاه بلدنا.



وأضاف "السيسي"، خلال كلمته على هامش تفقده موقع اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، لاهالي القرى المصرية التي يتم تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بها: "لو متعاونتوش معانا في انجاز المهمة بتفهمكم ومساعدتكم هتخلونا نعاني، وإحنا مش عايزين نعاني، حتى لو تعبتوا شوية أثناء تنفيذ المشاريع في القرية نتيجة أعمال الحفر".



وأكد الرئيس، أن بناء بيت دور واحد في الريف يعتبر توسع أفقي، ويمكن أن يتم تعليته المنازل في القرى لتصبح دورين أو ثلاثة أدوار.

