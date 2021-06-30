ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في مستهل التعاملات

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات المصريين .

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 10156 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2136 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 12752 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 3974 نقطة.









وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال ، سيطرة الأداء العرضى على مؤشرات السوق خلال الأسبوع المقبل ، حيث يصل المؤشر الرئيسي مابين 10000 - 10400 نقطة و المؤشر السبعينى مابين 2200 - 2400 نقطة ، لحين دخول سيولة جديدة مع أنباء إيجابية على القطاعات و الاسهم أهمها نتائج الأعمال الإيجابية لمعظم الشركات ، مع استمرار تفوق القطاع العقارى و قطاع البنوك و الخدمات المالية و الأغذية ، فى تبادل ادوار بين الاسهم القائدة و السبعينية مع تحول بعض السيولة القياديات الأقل مخاطرة خلال الجلسات القادمة .