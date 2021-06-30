Advertisements

ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة المصرية في مستهل التعاملات

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:26 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
Advertisements
استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بمشتريات المصريين .
 
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 10156 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 2136 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 12752 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.77% ليصل إلى مستوى 3974 نقطة.


وتوقع أيمن فودة خبير أسواق المال ، سيطرة الأداء العرضى على مؤشرات السوق خلال الأسبوع المقبل ، حيث يصل المؤشر الرئيسي  مابين 10000 - 10400 نقطة و المؤشر السبعينى  مابين 2200 - 2400 نقطة ،  لحين دخول سيولة جديدة مع أنباء إيجابية على القطاعات و الاسهم أهمها نتائج الأعمال الإيجابية لمعظم الشركات ، مع استمرار تفوق القطاع العقارى و قطاع البنوك و الخدمات المالية و الأغذية ، فى تبادل ادوار بين الاسهم القائدة و السبعينية مع تحول بعض السيولة القياديات الأقل مخاطرة خلال الجلسات القادمة .
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2296 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 3247 نقطة.

أخبار تهمك

مفجرة أزمة حسام حبيب وشيرين: "لدينا تسريبات أخرى" (فيديو)

منذ يوم

"الآثار" تكشف عن تفاصيل التحقيق مع رجل الأعمال حسن راتب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. كارتيرون يحسم صفقة بديل مصطفى محمد

منذ حوالي 21 ساعة

موسيماني يفاجئ أكرم توفيق

منذ ساعتين و 49 دقيقة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انخفاض كبير في إصابات ووفيات كورونا اليومية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الساحر يعود لحسابات النادي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

ضرب النار على الكعبة بلعبة إلكترونية.. خبير أمن معلومات يحذر ويكشف معلومات صادمة

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة الا ربع

السيسي للمواطنين: "لو عايزين أدهن انا منازلكم هوقف بطاقة التموين 3 سنوات"

منذ ساعة و 18 دقيقة

"بتتاجر بالبشر".. حسام حبيب يهاجم نضال الأحمدية من جديد

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من "السيسي" على الذكرى الثامنة لثورة 30 يونيو (فيديو)

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة مدوية.. الأهلي يقترب من ضم الساحر

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:06 ص

أحمد شوبير يكشف عن مفاجأة بشأن مصير الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

عاجل.. إصابة 30 شخصًا في حادث مروع على الطريق الصحراوي بالإسماعيلية

07:33 ص

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية لمصر (فيديو)

04:17 ص

عاجل.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية بنجاح

12:01 ص

عاجل.. شاب يشعل النار في نفسة بالغربية

02:17 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة