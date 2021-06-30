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كليب " ثابت" لمحمد رمضان يُحقق8 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:33 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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كليب ثابت لمحمد رمضان يُحقق8 مليون مشاهدة عبر يوتيوب
حقق فيديو كليب أغنية "ثابت" للفنان محمد رمضان،8 مليون مشاهدة بعد مرور أيام قليلة على طرحه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات"يوتيوب". 

كليب "ثابت"من إخراج محمد سامي، كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع إيهاب كولبيكس والكليب تنفيذ شركة شو بروداكشن.

والجدير بالذكر أن محمد رمضان شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "موسى"، وهو بطولة عارفة عبد الرسول، فريدة سيف النصر، عبير صبري، هبة مجدي، هبة عبد الغني، والفنان الراحل محمد ريحان، وكوكبة مميزة من النجوم، وهو من إخراج محمد سلامة، تأليف ناصر عبد الرحمن. 

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