نائب بالشيوخ: ثورة «30 يونيو» نموذج فريد في تاريخ الثورات الشعبية

أكد النائب جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو، نموذج فريد في تاريخ الثورات الشعبية التي أعلن فيها الشعب المصري إرادته الحرة فاستجابت له كافة المؤسسات الوطنية في مشهد تاريخي سيظل علامة مضيئة وخالدة في تاريخنا الوطني، حيث كشفت عن حجم الوعي الوطني لدى المواطنين الذي لم يقبل العبث بهويته.





وأضاف «أبوالفتوح»، أن مصر حققت بعد 30 يونيو العديد من الإنجازات على الصعيد الداخلي، حيث جددت البنية التحتية من طرق ومياه وكهرباء، وتم إنشاء 14 مدينة جديدة من بينها العاصمة الإدارية، بالإضافة إلى بناء مشروعات إسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل استفاد منها ملايين المصريين، وهو ما وفر مئات الآلاف من فرص العمل، وساهم في تحسين مستوى المعيشة.





وأشار أمين سر لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، إلى أن مصر شهدت عقب ثورة 30 يونيو اهتمامًا كبيرًا بالشباب، حيث تم إطلاق برامج لتأهيل الكوادر الشبابية منها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة في سبتمبر 2015، لتخريج قيادات شابة قادرة على الإدارة وتولي المسؤولية والمناصب القيادية، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، بالقرار الجمهوري سنة 2017، والتي تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكل قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.



