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بكلمات مؤثرة..إيمي طلعت زكريا تتذكر الفنان الراحل سمير غانم

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:34 ص
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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عبرت الفنانة إيمي طلعت زكريا عن اشتياقها الشديد للفنان الراحل سمير غانم، وذلك من خلال حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"

نشرت إيمي طلعت زكريا صورة لها برفقة الفنان الراحل سمير غانم، وعلقت عليها قائلة:" 40 يوم علي وفاتك يا حبيبي ربنا يرحمك انت وبابا ". 


الجدير بالذكر أن أخر اعمال إيمي طلعت زكريا مسلسل " لحم غزال" تأليف اياد إبراهيم إخراج محمد أسامة بطولة غادة غبد الرازق،عمرو عبد الجليل،شريف سلامة، سماء إبراهيم،هاجر عفيفي،مي سليم،بسنت شوقي. 

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