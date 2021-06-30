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بكلمات مؤثرة..إيمي طلعت زكريا تتذكر الفنان الراحل سمير غانم
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:34 ص
آيه عبد العزيز
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عبرت الفنانة إيمي طلعت زكريا عن اشتياقها الشديد للفنان الراحل سمير غانم، وذلك من خلال حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام"
نشرت إيمي طلعت زكريا صورة لها برفقة الفنان الراحل سمير غانم، وعلقت عليها قائلة:" 40 يوم علي وفاتك يا حبيبي ربنا يرحمك انت وبابا ".
الجدير بالذكر أن أخر اعمال إيمي طلعت زكريا مسلسل " لحم غزال" تأليف اياد إبراهيم إخراج محمد أسامة بطولة غادة غبد الرازق،عمرو عبد الجليل،شريف سلامة، سماء إبراهيم،هاجر عفيفي،مي سليم،بسنت شوقي.
نشرت إيمي طلعت زكريا صورة لها برفقة الفنان الراحل سمير غانم، وعلقت عليها قائلة:" 40 يوم علي وفاتك يا حبيبي ربنا يرحمك انت وبابا ".
الجدير بالذكر أن أخر اعمال إيمي طلعت زكريا مسلسل " لحم غزال" تأليف اياد إبراهيم إخراج محمد أسامة بطولة غادة غبد الرازق،عمرو عبد الجليل،شريف سلامة، سماء إبراهيم،هاجر عفيفي،مي سليم،بسنت شوقي.
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