"الصحة" تكشف الأمراض التي قضت عليها التطعيمات (إنفوجراف)





كشفت وزارة الصحة والسكان، عن الأمراض التى قضت التطعيمات عليها أو ساعدت في تقليلها.



وأوضحت الوزارة خلال انفوجراف نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن تلك التطعيمات تشمل؛ متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية، الالتهاب السحائى، السعال الديكى، الحصبة والحصبة الألمانية، الدفتيريا، التهاب الكبد الفيروسى "ب"، الجدرى، شلل الأطفال، الدرن.



وأشارت الوزارة إلى أن الأمراض التي لم تسمع بها أو غير غير المألوفة تعنى نجاح حملات التطعيم.