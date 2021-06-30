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رئيس"طاقة النواب": ثورة 30 يونيو أخرجت مصر من نفق مظلم

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:36 ص
بوابة الفجر
إيمان أسامة
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قال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن ذكرى ثورة 30 يونيو كانت بداية عصر جديد من البناء والتقدم وتطلعات لآفاق طموحة ورؤى مستقبلية مع الرئيس السيسي هدفها إعداد أجيال قادمة تعي المسؤولية الوطنية، لافتًا إلى أن التاريخ سيتوقف بكل فخر أمام ثورة 30 يونيو المجيدة التي رسخت بخروج شعبها الحر بالملايين مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة في مواجهة قوى الشر والظلام والتشدد.

وأكد"عوض الله" فى بيان له، أن مصر قد تغيرت كثيرًا إلى الأفضل، فقد شهدت تطورات كبيرة في مجالات مختلفة، من تصنيفات ائتمانية دولية سيئة إلى تصنيفات إيجابية، اقتصاد أصبح مؤهلًا ليكون اقتصادًا متنوعًا، انتعاشة كبرى في المشروعات القومية العملاقة والإسكان، عاصمة إدارية عالمية جديدة، واستقرارا اقتصاديا بشهادة المؤسسات الاقتصادية الدولية كل هذا لم يكن ليتحقق إلا بعودة الاستقرار والأمان في مصر، بفضل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن ما حققه من إنجاز يحتاج إلى عقود لكي يتحقق في الظروف العادية.

واستكمل: أن مصر حظيت بثقة واحترام العالم، من مواقف دولية مشرفة، وحضور مكثف في المحافل الدولية، ودور محوري في كافة قضايا الشرق الأوسط، وتوازن دقيق في كافة السياسات الخارجية وتوطيد العلاقات مع المجتمع الدولي فعادت مصر بقوة إلى عمقها ودورها المحوري العربي والأفريقي.

وأشار رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب إلى أن ثورة 30 يونيو أخرجت مصر من نفق مظلم والرئيس السيسي تحمّل المسؤولية بكل فداء للوطن في وقت صعب وواجه كل هذه التحديات وحروبًا من الداخل والخارج ضخمة، ومخططات ومؤامرات داخلية وخارجية واجهها بكل شجاعة وجرأة حتى عبر بوطننا الغالي مصر إلى بر الأمان في وقت عصيب مرَّ به الوطن وكل المنطقة العربية

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