مجد القاسم ينتهي من تسجيل أغنية "عزبنجى وغنوجة" (تفاصيل)





انتهى الفنان مجد القاسم من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "عزبنجي وغنوجة"، وهي من كلمات صلاح عطية، وتوزيع ايمن هلال، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.



وفي سياق آخر، طرح مجد القاسم مؤخرا أغنية "في حفظ الله"، وهي من كلمات أحمد سامي، وألحان كريم طارق، وتوزيع أشرف البرنس.



والجدير بالذكر أن مجد القاسم انتهى من تسجيل أغاني ألبومه الجديد الذى يحمل عنوان"باقة ورد"، ويضم الألبوم 10 أغانى، يتعاون فيهم مع عدد ‏كبير من ‏الشعراء ‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير وحمادة عصمت وريمون.