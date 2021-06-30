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البورصة : غداً أجازة رسمية بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:33 ص
نيفين سمير
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أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تعطيل العمل غدا الخميس الموافق 1 يوليو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو
وأوضحت البولاصة في بيان لها اليوم أنه سوف يستأنف العمل يوم الأحد 4 يوليو 2021.
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 10156 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 2296 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 3247 نقطة.
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