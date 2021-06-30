البورصة : غداً أجازة رسمية بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تعطيل العمل غدا الخميس الموافق 1 يوليو بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو





وأوضحت البولاصة في بيان لها اليوم أنه سوف يستأنف العمل يوم الأحد 4 يوليو 2021.



