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عشرات القتلى جراء موجة الحر الشديدة فى كندا

الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:35 ص
موجة حر شديدة
موجة حر شديدة
وكالات
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قتل 34 شخصًا بشكل مفاجئ في مدينة فانكوفر الكندية، بسبب موجة الحر الشديدة التي اجتاحت البلاد، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

 

وكتبت الشرطة الكندية، تغريدة على موقع "تويتر"، ذكرت فيها: "على الرغم من أن التحقيقات مستمرة، نعتقد أن الحر ساهم فى غالبية هذه الوفيات".

 

وقد توقعت الحكومة الكندية، وصول ما يزيد على 50 مليون جرعة من لقاح كورونا إلى البلاد نهاية هذا الأسبوع، وهو ما يسهل تلقيح ثلاثة أرباع المواطنين فوق سن 12 عامًا.

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موجة حر شديدة كندا عشرات القتلى

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