اتحاد أقباط من أجل الوطن: 30 يونيو أسست لدولة القانون

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اتحاد أقباط من أجل الوطن: 30 يونيو أسست لدولة القانون
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:38 ص
ماريان ناجى
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أصدر الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن برئاسة كريم كمال، بيانا يهنئ فيه شعب مصر العظيم بالذكرى الثامنة لصورة الثلاثين من يونيو المجيدة، ثورة الشعب المصري الذي خرج بالملايين في كل ميادين مصر ليقول لا للإرهاب ولا لكل من حاول تدمير الوطن.
والاتحاد في هذه المناسبة الجليلة يتذكر بكل فخر دور الجيش المصري الباسل وقائدة في ذلك المرحلة الحاسمة من تاريخ الوطن الرئيس والقائد والزعيم عبد الفتاح السيسي الذي انحاز للشعب في ثورته ضد الجماعة المحظور التي خططت لتدمير الوطن وآثاره الفتن بين أبناء الوطن وتنفيذ المخططات الخارجية ويثمن الاتحاد دور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنقاذ الوطن وافشال تلك المخططات.
وقال كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي ورئيس الاتحاد، إن ثورة الثلاثين من يونيو أسست لمصر الجديدة القائمة على سيادة القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان.
وأضاف كمال، أن أهم إنجازات ثورة ثلاثين يونيو إعلاء قيم المواطنة والتي تحققت في أبها صورها مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم حيث عمل سيادته على بناء الوطن من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وقال محب شفيق الأمين العام للاتحاد الجيش المصري العظيم، إنه كان له الفضل الأول والأكبر في نجاح ثورة الشعب المصري في الثلاثين من يونيو عام ٢٠١٣م لأنه ادرك المخططات الخارجية التي تريد تقسيم وتدمير الوطن وتصدي لها بكل بسالة وأفشل مخططاتهم.
وأشار مايكل روماني مسؤول ملف الشباب بالاتحاد إلى أن أهم ما يميز ثورة الثلاثين من يونيو دور الشباب الذي انحاز للوطن وأدرك المخاطر الكبيرة التي تحيط به.
وأضاف روماني، أن ثورة الثلاثين من يونيو ساهمت بشكل كبير في إعادة الشباب إلى الحياة السياسية.
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