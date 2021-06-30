اتحاد أقباط من أجل الوطن: 30 يونيو أسست لدولة القانون

أصدر الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن برئاسة كريم كمال، بيانا يهنئ فيه شعب مصر العظيم بالذكرى الثامنة لصورة الثلاثين من يونيو المجيدة، ثورة الشعب المصري الذي خرج بالملايين في كل ميادين مصر ليقول لا للإرهاب ولا لكل من حاول تدمير الوطن.





والاتحاد في هذه المناسبة الجليلة يتذكر بكل فخر دور الجيش المصري الباسل وقائدة في ذلك المرحلة الحاسمة من تاريخ الوطن الرئيس والقائد والزعيم عبد الفتاح السيسي الذي انحاز للشعب في ثورته ضد الجماعة المحظور التي خططت لتدمير الوطن وآثاره الفتن بين أبناء الوطن وتنفيذ المخططات الخارجية ويثمن الاتحاد دور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إنقاذ الوطن وافشال تلك المخططات.





وقال كريم كمال الكاتب والباحث في الشأن السياسي والقبطي ورئيس الاتحاد، إن ثورة الثلاثين من يونيو أسست لمصر الجديدة القائمة على سيادة القانون واحترام الحريات وحقوق الإنسان.





وأضاف كمال، أن أهم إنجازات ثورة ثلاثين يونيو إعلاء قيم المواطنة والتي تحققت في أبها صورها مع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم حيث عمل سيادته على بناء الوطن من جميع النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية.





وقال محب شفيق الأمين العام للاتحاد الجيش المصري العظيم، إنه كان له الفضل الأول والأكبر في نجاح ثورة الشعب المصري في الثلاثين من يونيو عام ٢٠١٣م لأنه ادرك المخططات الخارجية التي تريد تقسيم وتدمير الوطن وتصدي لها بكل بسالة وأفشل مخططاتهم.





وأشار مايكل روماني مسؤول ملف الشباب بالاتحاد إلى أن أهم ما يميز ثورة الثلاثين من يونيو دور الشباب الذي انحاز للوطن وأدرك المخاطر الكبيرة التي تحيط به .



