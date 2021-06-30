وزيرة الصحة: نستهدف تطعيم 40 مليون مواطن بلقاح كورونا بنهاية العام (فيديو)

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة امتلاك قدراتنا في تصنيع لقاحات كورونا، حيث كان هناك توجيها رئاسيا في أغسطس الماضي بضرورة البدء في التصنيع القومي، تم استقبال خبراء من منظمة الصحة العالمية والتي أعطت تقرير إيجابي جدًا عن إمكانية العمل.





وأضافت هالة زايد، خلال تصريحات على هامش تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، موقع اصطفاف المعدات والمركبات المشاركة في مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه تم التوقيع مع شركة سينوفاك الصينية لتمكين مصر من تصنيع 40 مليون جرعة من لقاح كورونا سنوية، وبالأمس وافقوا على إنتاج 80 مليون جرعة خلال الـ 6 شهور القادمة.





وتابعت وزيرة الصحة والسكان، أننا لدين مصنعين "فاكسيرا العجوزة" بطاقة إنتاجية 300 ألف جرعة يومية خلال الشيفت الواحد، وطاقته الانتاجية السنوية من 110-220 مليون جرعة، والمصنع الثاني بطاقة إنتاجية تصل لـ 3 مليون جرعة يومية، وقد ينتج مليار جرعة سنوية، وتم تأهيله مع مجموعة خبراء من الهند والصين، وسيتم التعاقد على انتاج لقاح كورونا به بهدف التصدير لإفريقيا، موضحة أنه بالأمس تم إنتاج أول 300 ألف جرعة لقاح في مصر، وهذا انتصار كبير للإرادة السياسية المصرية في تمكين مصر من قدراتها، وأن العقد مع الصين يضمن نقل تكنولوجية التصنيع وتصنيع المادة الخام في مصر.



