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"التجاري الدولي" يفتح باب الإكتتاب لإصدار سندات خضراء بقيمة 100 مليون دولار
الأربعاء 30/يونيو/2021 - 10:37 ص
نيفين سمير
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أعلن البنك التجاري الدولي عن فتح باب الاكتتاب لأول إصدار سندات خضراء في السوق المصرية وذلك بعد الحصول على الموافقة المبدئية من هيئة الرقابة المالية في 21 يونيو الجاري.
وأوضح البنك في بيان للبورصة المصرية اليوم أن قيمة الطرح الخاص تبلغ 100 مليون دولار أمريكي في صورة سندات لأجل خمس سنوات ذات عائد ثابت وغير قابلة للاسترداد، ومن المقرر ان تستخدم العائدات في تمويل محفظة من القروض الخضراء التي يقدمها البنك التجاري الدولي لعملائه من المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى تمويل المصروفات الرأسمالية الخاصة بالمباني الخضراء التابعة للبنك وبنسبة تصل إلى 20% من إجمالي العائدات.
كما سيتم توجيه حصيلة عائدات هذه السندات إلى مجموعة متنوعة من مبادرات الحد من تغير المناخ، ويتضمن ذلك إنشاء المباني الخضراء، وترشيد الطاقة، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإدارة المياه ومياه الصرف الصحي والنقل النظيف.
واشار البنك إن إصدار هذا النوع من السندات يعد بمثابه جزء لايتجزأ من رسالة البنك التجاري الدولي لدعم العملاء الذين يتطلعون إلى اتخاذ خيارات استثمارية أكثر استدامه، كما سيساهم في ترسيخ الأثر الإيجابي على البيئة في نسيج سياسته الائتمانية واتخاذ القرار فيما يتعلق بقرارات الإقراض والاستثمار.
وأوضح، أن شركة فيجيو إيريس التابعة لمؤسسة موديز العالمية قامت بمراجعة هذا الإطار والذي يتوافق مع مبادئ السندات الخضراء الخاصة بالرابطة الدولية لسوق رأس المال الصادرة عام 2018.
ويقوم البنك التجاري الدولي بدور مدير الطرح، على أن يقوم مكتب ذو الفقار للمحاماة بدور المستشار القانوني وشركة ديلويت بدور المراجعة.
وأعلن البنك أنه سوف يقوم بإطلاق إطار عمل السندات الخضراء خلال الأسبوع الجاري، والذي يحدد معايير استخدام حصيلة الإصدار وشروط الحصول على تمويل، ومعايير الاختيار للمشروعات التي سيتم تمويلها من خلال القروض الممنوحة للعملاء، وإدارة حصيلة الإصدار بالإضافة إلى إعداد التقارير وتقييم الآثار الناتجة عن هذه التمويلات.
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